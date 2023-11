Gerichtsurteil Bund durfte Kauf von Medizintechnik-Firma nicht stoppen

Die Heyer Medical AG im rheinland-pfälzischen Bad Ems war 2018 in Insolvenz geraten. Der Aeonmed-Konzern in Peking wollte das Unternehmen daraufhin übernehmen, was das Bundeswirtschaftsministerium im April 2022 stoppte. Dieser Schritt sei auch mit Blick auf die Corona-Pandemie aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik erfolgt, hieß es damals zur Begründung. Für diese „Schutzgüter“ hätten im Falle einer Übernahme sonst „schwerwiegende Gefahren“ gedroht.