Bund Deutscher Karneval sagt Session 2020/21 nicht ab

Bexbach Der Bund Deutscher Karneval (BDK) wird die närrische Session 2020/21 trotz Corona nicht absagen. Die Entwicklung der Corona-Pandemie sei regional so unterschiedlich, dass jeder Karnevalsverein vor Ort selbst entscheiden müsse, wie er auf die Lage reagiere, sagte der Präsident des BDK, Klaus-Ludwig Fess, am Montag im saarländischen Bexbach.

Es gebe bereits einige Vereine, die ihre Veranstaltungen abgesagt hätten - wie beispielsweise in Ludwigshafen oder in Euskirchen. Das sei zu akzeptieren. Man könne aber statt Komplett-Absage auch nach neuen Modellen und alternativen Formen suchen, sagte Fess. „Ich appelliere an die Vereine, nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken.“ Ideenreichtum und Flexibilität seien jetzt gefragt.