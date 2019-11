Zweibrücken : Bulle büxt vor Schlachthof aus: An A 8 erschossen

Bulle büxt vor Schlachthof aus: An A 8 erschossen

Zweibrücken Ein Bulle, der aus dem Zweibrücker Schlachthof floh, ist von Polizisten erschossen worden. Das 400 Kilo schwer Tier war am Donnerstagmorgen beim Ausladen aus dem Transporter weggelaufen. Laut Schlachthof ließ sich der Bulle nicht einfangen.

Das Tier lief an einem Kindergarten vorbei und konnte danach laut Polizei auf einen Hang an eine Lärmschutzwand neben der A 8 getrieben werden. Da von dem aufgeregten Tier „durch dessen unberechenbares Verhalten eine nicht zu kalkulierende Gefahr ausging“, wie es im Polizeibericht heißt, sei es erschossen worden. Darum sperrten Beamte die A 8 in beiden Richtungen für 20 Minuten. Der Baustellenbereich der Autobahnabfahrt Zweibrücken-Niederauerbach wurde vollends geräumt.