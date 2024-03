Geflüchtete Bürokratische Entlastung durch einheitliche Bezahlkarte

Ministerpräsidentin Malu Dreyer geht durch die Einführung einer Bezahlkarte für geflüchtete Menschen mit einheitlichen Standards von einer deutlichen bürokratischen Entlastung für die Kommunen aus. Das Vergabeverfahren sei von Anfang an so angelegt, dass die Kommunen in Rheinland-Pfalz sich dabei einklinken können, ohne diesen ganzen Aufwand noch mal selber betreiben zu müssen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Mainz. Die ganze Verwaltungsarbeit für diesen Bereich werde damit für die Städte, Gemeinden und Kreise gar nicht anfallen.