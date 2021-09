Bürgermeisterwahl in Bobenheim-Roxheim: Stichwahl

Bobenheim-Roxheim Nach der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Bobenheim-Roxheim steht eine Stichwahl im Oktober an. Wie die Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis am Sonntagabend mitteilte, konnte keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der amtierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erhielt 49,8 Prozent der Stimmen. Mitbewerber Christian Reeber von der CDU erhielt demnach 35,1 der Wählerstimmen. Dahinter landete Nicole Born (Bündnis 90/Die Grüne) mit 15,1 Prozent. In der Stichwahl am 10. Oktober treten Müller und Reber gegeneinander an. In der Gemeinde leben 10 170 Menschen, wahlberechtigt waren 8003 Frauen und Männer (Stand 20.9.). Die Wahlbeteiligung lag der Gemeinde zufolge bei 74 Prozent.