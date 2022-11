Kandidatur : Bürgermeister von Kallstadt überrascht von Trumps Ambitionen

Kallstadt Der Bürgermeister der pfälzischen Gemeinde Kallstadt, aus der Donald Trumps Vorfahren väterlicherseits stammen, hat die erneuten Präsidentschaftsambitionen des 76-Jährigen mit Verwunderung aufgenommen.

„Es erstaunt schon, wie Donald Trump die Ergebnisse der jüngsten Zwischenwahlen in den USA interpretiert und dass er versucht, erneut für das Weiße Haus zu kandidieren“, sagte Thomas Jaworek am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Trump hatte am Dienstag bekannt gegeben, ins Rennen um die Kandidatur der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2024 zu gehen. Doch nach dem insgesamt eher schwachen Abschneiden seiner Partei bei den sogenannten Midterms (Zwischenwahlen) ist Trump angeschlagen. „Nach den Midterms darf man doch Vertrauen in die demokratischen Wahlen in den USA haben und die Ergebnisse so akzeptieren, wie sie sind“, betonte Jaworek.