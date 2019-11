Bürgermeister-Stichwahl für Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Unkel Der Bürgermeister der künftigen Verbandsgemeinde Nahe-Glan muss in einer Stichwahl bestimmt werden. Bei der Wahl am Sonntag erreichte keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit. Auf die meisten Stimmen kam Uwe Engelmann (57): 47,1 Prozent der Wähler stimmten für den studierten Landwirt und Projektmanager, der für die SPD antrat.

Ron Budschat (CDU), 42 Jahre alt und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, kam auf 37,1 Prozent. Der 54 Jahre alte Volker Kohrs (Grüne) erhielt 15,9 Prozent. Die Stichwahl ist am 8. Dezember.

Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan entsteht am 1. Januar 2020 mit der Fusion der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach). Rund 21 000 Menschen waren am Sonntag laut Verwaltung in Bad Sobernheim wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,5 Prozent.