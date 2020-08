Bürgermeister sollen leichter auf ihr Amt verzichten können

Saarbrücken Bürgermeister von saarländischen Gemeinden sollen künftig leichter auf ihr Amt verzichten können. Dies sehen Änderungen des Gesetzes über die kommunale Selbstverwaltung vor, die der Landtag am Mittwoch mit breiter Mehrheit in erster Lesung auf den Weg gebracht hat.

Falls ein Gemeinderat ein Abwahlverfahren gegen den Bürgermeister einleitet, soll dieser auf die Durchführung dieses Abwahlverfahrens verzichten können - er verliert dann ohne erneute Wahl, also rascher als bisher, seinen Posten. Zudem sollen Bürgermeister, wenn sie das Vertrauen des Gemeinderates verlieren, auch beantragen können, in den Ruhestand „aus besonderem Grund“ versetzt zu werden. Ein Bürgermeister, der durch einen Gemeindezusammenschluss sein Amt verlieren würde, soll künftig für den Rest der Amtszeit hauptamtlicher Beigeordneter der neuen Gemeinde werden. Die Gesetzesänderung muss jetzt im Innenausschuss weiter beraten werden.

Der Landtag beschloss in zweiter Lesung eine Änderung des Wahlgesetzes die auch in psychiatrischen Krankenhäusern untergebrachten Menschen erlauben soll, an der Wahl teilzunehmen. Der Landtag setzt damit ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts um. Für die Europa- und Kommunalwahl war bereits mit einer provisorischen Regelung auf den Spruch des Bundesverfassungsgerichts reagiert worden.