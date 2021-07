Bürgermeister macht Wiederaufbauvorschläge für Ahrregion

Sinzig/Mainz Der Bürgermeister der von der Hochwasserkatastrophe stark getroffenen Stadt Sinzig kommt nach Mainz, um von den Nöten in seiner Region zu berichten. Und er macht Vorschläge für den Wiederaufbau.

Für den Wiederaufbau des vom Hochwasser schwer zerstörten Ahrtals sind nach Ansicht des Sinziger Bürgermeisters Andreas Geron (parteilos) Ingenieure und Verwaltungskräfte für jede Kommune notwendig. „Wir brauchen Hilfe: Geld, Manpower, Fachkräfte, Ingenieure, die zeitgleich im Ahrtal 20, 30 Brücken bauen“, forderte Geron am Donnerstag in Mainz. „Vier Landesbeamte in jeder betroffenen Kommune wären ideal, um diese massiven Schäden schnell zu beheben. Am besten sei es, jeder Kommune einen Ingenieur für fünf bis zehn Jahre zuzuweisen, bezahlt vom Land, sowie eine Verwaltungskraft für Förderanträge. Der CDU-Oppositionsführer Christian Baldauf habe zu Recht von der „Stunde null“ gesprochen.