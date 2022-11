Untersuchungsausschuss : Bürgermeister: Kreisverwaltung in der Flut „zu weit weg“

Bürgermeister: Kreisverwaltung in der Flut „zu weit weg“

Meterhoch türmen sich nach der Flutkatastrophe Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott an einer Brücke über die Ahr in Altenahr-Kreuzberg. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Mainz Die Bürgermeister von zwei Gemeinden im Kreis Ahrweiler haben im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe beschrieben, wie sie die Hilfe für die Bevölkerung zunächst weitgehend selbst organisiert haben.

„Mit der Kreisverwaltung habe ich überhaupt keinen direkten Kontakt gehabt“, sagte der Bürgermeister von Kirchsahr, Stefan Zavelberg, am Freitag in Mainz. „Die waren zu weit weg vom Schuss.“ In der Flutkatastrophe im Ahrtal kamen im Juli 2021 mindestens 134 Menschen ums Leben.