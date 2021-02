Bürgermeister hofft nach Gerichtsurteil auf Loreley-Konzerte

St. Goarshausen Bob Dylan, Joe Cocker und Carlos Santana sind schon auf der Loreley aufgetreten. Derzeit aber schweigt die Musik. Corona-Pandemie und Rechtsstreit um die Freilicht-Bühne: Wann erklingt hoch über dem Rhein wieder Livemusik?

In einem offenen Brief an „alle Bürger der Stadt St. Goarshausen“ vom November 2020 hatte Lautenschläger betont: „Wir werden die Freilichtbühne niemals kampflos aufgeben. Zu viel Zeit, Energie und finanzielle Mittel haben wir in die Neubelebung der Freilichtbühne gesteckt, die uns seit mehr als zehn Jahren ein Herzensanliegen ist.“ Das Schreiben war auch vom stillen Gesellschafter der Loreley Venue Management GmbH unterzeichnet, dem Medienunternehmer Frank Otto, Sohn des Otto-Versand-Gründers Werner Otto.