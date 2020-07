Bürgerentscheid zur Citybahn kommt am 1. November

Wiesbaden Die Wiesbadener sollen am 1. November in einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob künftig eine Citybahn durch Hessens Hauptstadt rollen soll oder nicht. Das beschloss die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend, wie ein Rathaussprecher am Freitag bestätigte.

