Verwaltungsprobleme Bürgerbeauftragte stellt Jahresbericht vor

Seit 1974 können sich Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz bei Problemen mit der Verwaltung an die oder den Bürgerbeauftragten des Landes wenden. Welche Fälle und Themen im vergangenen Jahr aufgeschlagen sind, das wird die aktuelle Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund an diesem Donnerstag (11.15 Uhr) in Mainz vorstellen.