Gesellschaft Bürgerbeauftragte moniert Personalmangel in Verwaltung

Den einen herausragenden Grund für das Plus habe es nicht gegeben, hieß es in dem am Donnerstag in Mainz vorgestellten Jahresbericht für 2023. Allein 359 Eingaben entfielen auf den Justizvollzug. Dahinter lag mit 275 Eingaben der Bereich Bildung und Kultur vor dem Themenbereich Gesundheit und Soziales mit 207. Bei Eingaben zum Justizvollzug ging es etwa um die medizinische Versorgung in Anstalten, die Belegung oder die Zulassung von Elektrogeräten.