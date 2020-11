Bündnis stellt sich mit Aktionsplan gegen Hass und Hetze

Mainz Ein Bündnis aus rund 80 Gruppen, Institutionen und Behörden hat in Rheinland-Pfalz Maßnahmen und Projekte gegen Rassismus und Diskriminierung erarbeitet. Familienministerin Spiegel hat einen entsprechenden Landesaktionsplan vorgestellt.

Beratungsstellen, Schulungs- und Weiterbildungsangebote sowie eine Öffentlichkeitskampagne: Mit einem 29 Maßnahmen und Projekte umfassenden Landesaktionsplan stellt sich ein breites Bündnis unter Führung des rheinland-pfälzischen Familienministeriums gegen Hass und Hetze. „In den vergangenen Jahren sind die Stimmen gegen Vielfalt, Toleranz und Gleichheit in unserer Gesellschaft verbunden mit Aussagen mit menschenrechtsfeindlichem und populistischem Gedankengut immer lauter geworden“, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) bei der Vorstellung des Plans am Freitag in Mainz.