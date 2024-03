Parteien Bündnis Sahra Wagenknecht gründet Landesverband im Saarland

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will nächste Woche einen Landesverband im Saarland gründen: Die Veranstaltung sei am 22. März in Merzig in der Stadthalle geplant, teilte eine Sprecherin des BSW am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei der Gründungsveranstaltung solle auch ein Vorstand gewählt werden. Das BSW hat derzeit im Saarland 24 Mitglieder.