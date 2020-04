Bündnis mit Zivilgesellschaft plant Strategie gegen Corona

Mainz Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sucht die Landesregierung den Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft. Alle Lebensbereiche seien von den Auswirkungen der Pandemie betroffen, erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beim Auftakttreffen eines Corona-Bündnisses Rheinland-Pfalz in Form einer Videokonferenz.

Deswegen solle in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis darüber diskutiert werden, „wie wir als Gesellschaft zusammenbleiben“.

Als Ziel nannten Dreyer, Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) eine „fachübergreifende Zukunftsstrategie für die erfolgreiche Entwicklung des Landes mit Blick auf die Corona-Pandemie“. Die Landesregierung wolle in dem Erfahrungsaustausch mehr über die Herausforderungen in unterschiedlichen Lebensbereichen und unterschiedliche Bedürfnisse erfahren. „Das breite Spektrum des Corona-Bündnisses kann so auch helfen, die Akzeptanz für die getroffenen Entscheidungen zu erhöhen“, erklärte Dreyer.