Brutale Attacke: Oktoberfest-Besucher niedergeschlagen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Landau Ein Oktoberfest-Besucher ist in Landau in der Pfalz niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Der 26-Jährige ging nach dem Schlag zu Boden und war nicht mehr ansprechbar, wie die Polizei am Morgen weiter mitteilte.

