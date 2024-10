Gesundheit Brustkrebs häufigste Krebsneuerkrankung bei Frauen

Bei 3.275 Frauen in dem Bundesland wurde demnach 2022 Brustkrebs diagnostiziert, 944 Frauen starben in dem Jahr an der Erkrankung. Bei Männern in Rheinland-Pfalz trat Brustkrebs deutlich seltener auf, 2022 wurden dort 30 Männer damit diagnostiziert. Neun Männer starben den Angaben zufolge in dem Jahr an der Erkrankung.