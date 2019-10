Brüderle kritisiert Teil-Abschaffung des Soli

Der Präsident des Steuerzahlerbunds Rheinland-Pfalz, Rainer Brüderle. . Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Der Präsident des Steuerzahlerbundes Rheinland-Pfalz, Rainer Brüderle, hält die geplante Teil-Abschaffung des Solidaritätszuschlags für höchst problematisch. „Ich halte es für rechtlich nicht wasserdicht, und ich halte es auch für einen Betrug der Regierung an den Bürgern“, kritisierte Brüderle in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Soli sollte als Ergänzungsabgabe zur Finanzierung der deutschen Einheit dienen, sagte Brüderle. Tatsächlich versickere der Großteil der Soli-Einnahmen aber seit Jahren im Bundeshaushalt. „Alle Bürger haben dieses finanzielle Sonderopfer erbracht, als es notwendig war. Alle Bürger haben daher auch den Anspruch, von diesem Sonderopfer befreit zu werden“, sagte Brüderle. „Doch stattdessen soll der Soli für einen Großteil der Bevölkerung wegfallen, für den Rest aber nicht. Wer soll da dem Staat noch vertrauen?“