Verkehr Brücken im Fokus: 55 Millionen Euro für Saar-Autobahnen

Investitionen in Höhe von rund 55 Millionen Euro sollen dieses Jahr in das Autobahnnetz im Saarland fließen. Das kündigte der Leiter des Geschäftsbereichs Bau und Erhaltung der Niederlassung West der Autobahn GmbH, Matthias Hannappel, am Donnerstag an. Für Rheinland-Pfalz seien rund 150 Millionen Euro und für Hessen rund 190 Millionen Euro an „Bauumsatz“ im laufenden Jahr geplant. Es gebe in diesen Bundesländern beim Thema Bauwerke „einen hohen Handlungsbedarf“, sagte er.