Landkreis Bad Kreuznach : Brücke bricht ein: Reiterin und Pferd fallen drei Meter tief

Brücke bricht ein: Reiterin und Pferd fallen drei Meter tief

Odernheim Eine Reiterin und ihr Pferd sind durch eine morsche Brücke bei Odernheim (Landkreis Bad Kreuznach) drei Meter tief in eine Uferböschung gekracht. Die 41 Jahre alte Frau wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei in Kirn am Sonntag mitteilte.

Die Reiterin wurde mit Hilfe der Seilwinde eines Rettungshubschraubers gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Pferd konnte sich selbstständig und nahezu unverletzt aus dem Fluss Glan retten und lief eigenständig wieder zu seinem Heimathof zurück, wie die Beamten mitteilten.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag auf einem Holzplanken-Gehweg auf einer Eisenbahnbrücke - die Gleise werden inzwischen nur noch mit Draisinen befahren. Die Feuerwehren war mit zwölf Mann für die Rettung der Frau im Einsatz.

