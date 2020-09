Bruchlandung von Kleinflugzeug: Landeversuch misslingt

Großostheim/Worms Gleich zweimal ist ein Pilot beim Anflug auf einem Verkehrslandeplatz im bayerischen Großostheim mit dem Landen gescheitert. Der 23-Jährige, der in Worms gestartet war, blieb aber unverletzt, wie die Polizei in Aschaffenburg am Montag berichtete.

