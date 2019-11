Brosinski: Trennung von FSV-Trainer Schwarz „sehr emotional“

Mainz Für Routinier Daniel Brosinski war das Aus von Sandro Schwarz bei Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 keine gewöhnliche Trennung. „Wir alle hatten eine enge Bindung zu Sandro, er ist als Mensch einwandfrei.

Er hat nicht nur den Verein, sondern auch uns Spieler gelebt und geliebt. Was in den Stunden nach der Entlassung in der Kabine abgelaufen ist, war noch sehr emotional“, sagte Brosinski im Interview mit „Amazon“ (Freitag). Brosinski fügte an: „Das ist kein schönes Erlebnis. Es hat in der Länderspielpause noch ein paar Tage gedauert, um das verarbeiten zu können.“