Denkmal : Bronzebüste von Helmut Kohl wird in Speyer enthüllt

Speyer In der pfälzischen Stadt Speyer wird heute eine Bronzebüste des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (1930-2017) enthüllt. Das Denkmal in der Nähe des Unesco-geschützten Doms trägt unter anderem die Schriftbänder „Kanzler der Einheit“ und „Ehrenbürger Europas“.

Kohl wurde am 3. April 1930 im pfälzischen Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen-Oggersheim. Er wäre am Sonntag 92 Jahre alt geworden und liegt in Speyer begraben. In der Stadt gibt es bereits ein nach ihm benanntes Uferstück am Rhein.