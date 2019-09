Brocker hält Spezialisierung bei Asylverfahren für bewährt

Lars Brocker, Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VGH) und des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold.

Koblenz Die Spezialisierung der rheinland-pfälzischen Justiz bei Asylverfahren hat sich nach Auffassung des obersten Richters im Bundesland sehr bewährt. Zu der Konzentration dieser Verfahren in der ersten Instanz auf das Verwaltungsgericht Trier sagte Lars Brocker: „Da werden jetzt jeden Monat rund 250 Verfahren mehr erledigt als neu reinkommen.

Wir sind auf dem Abbaupfad.“

Am 1. Januar 2018 seien am Verwaltungsgericht Trier 9783 Asylverfahren anhängig gewesen, Anfang August 2019 dagegen nur noch 4546, ergänzte der Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VGH) und Oberverwaltungsgerichts (OVG) Rheinland-Pfalz. Die zuständigen Richter am VG Trier seien gut eingearbeitet in dieses Thema und zeigten höchsten Einsatz. „Die seit mehr als zwei Jahren angestrebte und jetzt erreichte Zahl von mindestens 38 Richtern wird bei gleichbleibenden Eingängen noch mindestens zwei weitere Jahre benötigt, um die Altverfahren abarbeiten zu können“, ergänzte der Jurist. Mit monatlich rund 400 bis 500 neuen Asylverfahren in diesem Jahr seien die Eingänge trotz bundesweit rückläufiger Zahlen gerade in Trier immer noch sehr hoch.

In der zweiten Instanz, dem OVG in Koblenz, ist nach Brockers Worten am 25. April dieses Jahres der bundesweit erste reine Asylsenat eines Oberverwaltungsgerichts eingerichtet worden - mit einem Vorsitzenden und vier Beisitzern. „Damit konnten wir einen weiteren Anstieg der Bestände in Asylverfahren zunächst stoppen. Ihre Zahl am OVG ist nun bei etwa 600 eingefroren“, erklärte der 51-Jährige. Er hoffe auf eine sinkende Anzahl zum Jahresende hin. Mit rund 90 Verfahren monatlich sei die Zahl der Neueingänge aber auch hier unverändert hoch.

Mit Blick auf die psychische Belastung für Richter in Asylverfahren erklärte Brocker, dieser Beruf sei immer und in allen Gerichtsbarkeiten von der Konfrontation mit Lebensschicksalen geprägt. „Damit muss man klarkommen, das gehört zu unserem Beruf“, sagte Brocker. Es gebe aber auch Schulungen und Fortbildungen sowie gerade bei jüngeren Richtern selbstverständlich Unterstützung durch ältere Kollegen mit viel Berufserfahrung. „Das funktioniert in Trier hervorragend.“

Bei Abschiebungen haben die zuständigen Behörden im Land aus Sicht des OVG- und VGH-Präsidenten inzwischen mehr Erfahrung gesammelt. Inzwischen würden Ausländerbehörden Anträge auf Hausdurchsuchungen bei ausreisepflichtigen Ausländern schon vorab bei Gerichten für einen bestimmten Tag mit einem gebuchten Abschiebeflug „parken“, erläuterte Brocker. Oder die Ausländerbehörden schickten bereits vorsorglich ihre Einlassungen an Gerichte für den Fall, dass ein Ausländer gegen seine Ausreise klage. „Dies erhöht die Effizienz, verursacht aber gleichzeitig bei allen vier Verwaltungsgerichten im Land auch deutlich mehr Arbeit“, sagte der Jurist.

Streit um eine Abschiebung war auch Anlass eines Konflikts mit Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) Anfang 2018. Damals hatte Brocker der Ministerin öffentlich vorgeworfen, Grenzen zu überschreiten und Gerichtsentscheidungen zu konterkarieren. Es ging unter anderem um eine Armenierin, deren Abschiebung vom OVG als rechtmäßig bestätigt worden war. Spiegel sprach sich danach vergeblich dafür aus, die 30-monatige Einreisesperre für eine Rückkehr nach Deutschland zu verkürzen. Brockers Vorwürfe wies ihr Ministerium damals zurück.