Briefwahl zur Landtagswahl im Saarland beginnt

Saarbrücken Rund sechs Wochen vor der Landtagswahl im Saarland fällt der Startschuss für die Briefwahl. Briefwahlanträge könnten bereits formlos schriftlich gestellt werden, teilte die Stadt Saarbrücken mit. Erste Anträge seien auch schon eingegangen.

Ab Montag (14. Februar) sei dann auch die Online-Beantragung der Briefwahl über das Bürgerserviceportal freigeschaltet. Und ab Mittwoch (16. Februar) könnten Bürger persönlich in den dann geöffneten Briefwahlbüros vorbeikommen, sagte ein Sprecher. Die Wahlbenachrichtigungen sollten ab Mittwoch verschickt werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie sei die Briefwahl eine gute Option, kontaktlos und sicher von zuhause aus zu wählen, teilte die Stadt mit. „Daher rechnen wir auch bei der kommenden Wahl mit einer hohen Briefwahlbeteiligung.“ In der Landeshauptstadt Saarbrücken sind ab Mittwoch das Briefwahlbüro Mitte und die Außenstellen in West, Dudweiler und Halberg geöffnet. Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt.