Feuer Brennendes Hochhaus mit knapp 150 Einwohnern geräumt

In einem Hochhaus mit knapp 150 Bewohnern in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) ist gegen Mittag ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte räumten das elfstöckige Gebäude komplett, wie die Polizei mitteilte. Nun seien mehrere Wohnungen in dem Haus nicht bewohnbar. Verletzt wurde demnach niemand.