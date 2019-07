Brennender Mähdrescher auf Feld völlig zerstört

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv.

Waldfischbach-Burgalben Ein brennender Mähdrescher auf einem Feld in Reifenberg (Kreis Südwestpfalz) hat am frühen Samstagmorgen einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie Polizei in Waldfischbach-Burgalben berichtete.

Von dpa