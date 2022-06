Saarlouis : Brennender Lkw auf A8 unterwegs: Auch Wiese fängt Feuer

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Schwalbach Ein brennender Lastwagen hat am Donnerstagabend an der Autobahn 8 für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr sowie Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Schwalbach-Hülzweiler und Nalbach in Brand geraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch eine an die Autobahn angrenzende Wiese habe dadurch Feuer gefangen.

Der Fahrer sei mit dem brennenden Fahrzeug bis zur Anschlussstelle Nalbach gefahren und habe dort die Autobahn verlassen wollen. Auf dem Weg habe er Reifenteile verloren, die ebenfalls brannten und von der Feuerwehr gelöscht und beseitigt werden mussten. Sattelzug und Anhänger seien teilweise ausgebrannt, sagte der Polizeisprecher. Er ging davon aus, dass die Umlade- und Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden dauern könnten.

© dpa-infocom, dpa:220602-99-527870/2

(dpa)