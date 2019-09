Brennender Imbisswagen verursacht Schaden in Millionenhöhe

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Saarbrücken Beim Brand eines Imbisswagens und eines Einkaufszentrums ist in Saarbrücken ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Ursache für den Brand in der Nacht zum Sonntag war zunächst unklar, wie es von der Polizei hieß.

Verletzt wurde niemand. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, war zunächst der Imbisswagen neben dem Supermarkt in Brand geraten.

Das benachbarte Gebäude sei daraufhin ebenfalls zum Teil von den Flammen erfasst worden. „Die Front brannte. Dabei sind beispielsweise auch Scheiben aufgrund der Hitzeentwicklung geborsten“, sagte die Sprecherin. Der Brand im Stadtteil Dudweiler sei schnell von der Feuerwehr gelöscht worden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens eine Million Euro.