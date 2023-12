Kreis Neunkirchen Brennender Adventskranz: Fußgänger verhindert Schlimmeres

Eppelborn · Ein aufmerksamer Fußgänger hat einen größeren Brand in einem Wohnhaus im saarländischen Eppelborn verhindert. Er sei am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages auf einen piepsenden Rauchmelder und einen brennenden Adventskranz in dem Gebäude im Ortsteil Wiesbach aufmerksam geworden, teile die Polizei in Neunkirchen am Dienstag mit.

Weil die Bewohner nicht zuhause waren, alarmierte der Fußgänger die Feuerwehr, die die Flammen schnell löschen konnte. Vermutlich waren die Kerzen an dem Kranz nicht richtig ausgemacht worden, ein Beistelltisch unter dem Kranz hatte laut Polizei schon Feuer gefangen. Der entstandene Sachschaden wurde letztlich auf eine niedrige dreistellige Summe geschätzt.

