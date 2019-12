Brennende Müllsäcke in Mainz: Auto beschädigt

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild.

Mainz An mehreren Stellen haben in Mainz am Dienstagmorgen Müllsäcke gebrannt. Ein Zeuge hatte zunächst Feuer in der Frauenlobstraße gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr demnach in zwei weiteren Straßen brennende Müllsäcke fest.

