Brennende Matratze in Trierer Krankenhaus: Zwei Verletzte

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Trier Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Trier sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Dienstag eine Matratze gebrannt, 15 Patienten einer teilgeschlossenen Abteilung mussten vorübergehend die Klinik verlassen.

Von dpa

Zwei von ihnen erlitten demnach leichte Rauchvergiftungen. Mitarbeiter der Klinik hätten den Brand schnell löschen können, hieß es. Da nach ersten Erkenntnissen davon ausgegangen werden muss, dass die Matratze vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.