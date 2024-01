Trier Brennende Flaschen geworfen: Zweiter Verdächtiger in U-Haft

Trier · Nach einer versuchten Brandstiftung in Trier ist ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Der 19-Jährige kam wegen Verdachts auf gemeinschaftlich begangene, versuchte schwere Brandstiftung in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

12.01.2024 , 13:56 Uhr

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal. Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Er soll Mitte Dezember mit einem 18-Jährigen brennende Flaschen an die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses geworfen haben. Der 18-Jährige war am 22. Dezember in Untersuchungshaft gekommen. Bei Durchsuchungen habe die Polizei nun zudem Beweismittel gefunden. Am Abend des 15. Dezember hatten laut vorherigen Angaben Zeugen beobachtet, wie zwei Personen brennende Gegenstände gegen die Fassade des Hauses warfen. Wegen des Einschreitens der Zeugen sei das Feuer schnell gelöscht worden, ohne großen Schaden zu verursachen. Verletzte gab es keine, die Polizei hatte den Schaden nach der Tat auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. © dpa-infocom, dpa:240112-99-584840/3

(dpa)