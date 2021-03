Breite Zustimmung im Saarland zu Corona-Regierungsplan

Saarbrücken Die Opposition sieht sich bestätigt, die Regierungsparteien sprechen von einem Erfolg der Koalition. Der neue Corona-Kurs an der Saar findet in der Landespolitik Beifall.

Lob kam auch von der Regierungskoalition. „Das ist noch nicht die Normalität, aber das ist ein wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon. „Es ist Zeit für einen Strategiewechsel. Ich bin dankbar dafür, dass die Landesregierung das beschlossen hat“, sagte CDU-Fraktionschef Alexander Funk. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr verlangte, „die Grundrechte sofort wieder zurückzugeben“.

„Das ist der einzige Weg, um von diesem ewigen Lockdown abzukommen“, sagte Lafontaine. Die Regierung habe zumindest einigen Forderungen der Opposition „jetzt in vollem Umfang entsprochen“. Er kritisierte jedoch, nach wie vor werde „grundgesetzwidrig“ gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. Vor allem auf die Gastronomie, das Hotelgewerbe und den Kulturbereich werde „die ganze Last der Pandemie, was die wirtschaftlichen Verbote angeht“, abgeladen.