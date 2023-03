Klimapolitik Breite Zustimmung im Landtag für kommunale Klimaoffensive

Der Abgeordnete Patrick Kunz von den Freien Wählern sagte, wie erfolgreich KIPKI am Ende werde, hänge von der Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der Kommunen ab. Die Tatsache, dass die Verteilung der Fördersumme von 180 Millionen Euro an Städte, Gemeinde und Kreise an der Einwohnerzahl hänge, führe dazu, dass auf Mainz mehr als neun Millionen Euro entfielen. Aus bekannten Gründen sei Mainz aber nicht auf die Auszahlung des Geldes angewiesen, sagte Kunz und spielte damit auf den Geldsegen für Mainz dank des Erfolges von Biontech an.