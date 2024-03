2. Bundesliga Braunschweig gewinnt gegen Elversberg mit 5:0

In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste zwar aktiver und etwas torgefährlicher. Vor allem Bayern-Leihgabe Paul Wanner trieb das Offensivspiel der Saarländer an. Nach einem Handspiel im Strafraum führte Kurucay allerdings zehn Minuten vor Schluss per Strafstoß die Entscheidung herbei. Krüger und erneut Kurucay machten dann den deutlichen Sieg perfekt.