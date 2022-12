Artenrückgang : Braunkehlchen im Blick: Vogelschutzwarte nimmt Arbeit auf

Mainz Feldlerche, Rebhuhn, Kiebitz - diese und andere Arten werden immer weniger. Dabei sei die Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung für die Resilienz des Planeten in der Klimakrise, sagt Ministerin Eder zum Start eines neuen Kompetenzzentrums.

Der Vogelschutz in Rheinland-Pfalz wird neu aufgestellt. Angesichts der Gefährdung vieler einst häufiger Arten hat die neue Staatliche Vogelschutzwarte ihre Arbeit aufgenommen, wie Umweltministerin Katrin Eder am Freitag in Mainz mitteilte. Eingebettet ist die Warte in ein Kompetenzzentrum zur Artenvielfalt in der Energiewende - dieses soll den Bau von Windrädern und Solaranlagen mit Naturschutzzielen in Einklang bringen.