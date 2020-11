Braun sieht Zunahme von BASF-Betriebsstörungen

Ludwigshafen/Mainz Keine wassergefährdenden Stoffe in den Rhein: Das müsse der Konzern BASF dauerhaft sicherstellen, fordert der Chef der Landtagsfraktion der Grünen. Für dieses Ziel tue der Chemiekonzern bereits eine Menge, antwortet eine Unternehmenssprecherin.

Der Landtagsfraktionschef der Grünen, Bernhard Braun, sieht eine „besorgniserregende“ Zunahme von BASF-Betriebsstörungen in den vergangenen zwei Monaten. „Aus der Antwort auf meine kleine Anfrage geht hervor, dass es in diesem Jahr schon 15 meldepflichtige Betriebsstörungen bei der BASF in Ludwigshafen gab“, sagte Braun der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. In sieben Fällen seien wassergefährdende Stoffe in den Rhein gelangt. „Es ist besorgniserregend, dass sich Betriebsstörungen bei der BASF in den letzten beiden Monaten deutlich erhöht haben.“