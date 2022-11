Fraktionsvorsitzender : Braun: Künftig mehr Zeit für Klimapolitik und Hölderlin

Mainz Bernhard Braun freut sich auf den 11. Januar: Dann gibt er den Vorsitz der Grünen-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz ab. „Als Fraktionsvorsitzender habe ich an knapp 1000 Vorstandssitzungen und 250 Kabinettssitzungen teilgenommen, sagt der 64-Jährige im Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur.

Vor 26 Jahren wurde Braun zum ersten Mal in den Landtag Rheinland-Pfalz gewählt. Seitdem gehört er dem Parlament an, mit Ausnahme der Jahre 2006 bis 2011, als die Grünen nicht im Landtag vertreten waren. „Ich war noch nie einfaches Fraktionsmitglied“, sagt der Politiker. Ein Fraktionsvorsitzender sei für alles zuständig und könne sich nicht so sehr in Details einarbeiten.