Brandstiftung vermutlich Ursache des Feuers in Berufsschule

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archiv.

Frankenthal Brandstiftung ist nach Einschätzung der Polizei die Ursache für das Feuer in der Berufsschule in Frankenthal mit mehreren Hunderttausend Euro Schaden. Ob der Brand in der Nacht zum Samstag vorsätzlich gelegt wurde oder aus Versehen entstand, stehe aber noch nicht fest, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Sachverständige und Brandermittler hätten keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder eine spontane Entzündung brennbaren Materials festgestellt, heißt es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.