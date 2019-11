Brandstiftung in Asylunterkunft: wohl keine politische Tat

Ein Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Neustadt/Weinstraße Das Feuer in einer Asylunterkunft in Neustadt an der Weinstraße ist wahrscheinlich auf Brandstiftung zurückzuführen. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat, teilten Ermittler am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Demnach ist noch unklar, ob das Feuer absichtlich oder fahrlässig gelegt wurde.

Die Flammen waren am Sonntag in der Unterkunft im Ortsteil Haardt ausgebrochen. Rund 80 Menschen mussten das Gebäude verlassen, neun von ihnen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Bewohner kamen zunächst in einer Schulturnhalle unter.