Brandstiftung: Bewohner retten sich vor Feuer auf Balkon

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archivbild.

Saarbrücken Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken hat die Feuerwehr fünf Bewohner gerettet, die im Schlafanzug auf einen Balkon geflüchtet waren. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, war das Feuer in der Nacht zum Mittwoch im Keller ausgebrochen.

Niemand wurde verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Zurzeit gebe es noch keinen Tatverdächtigen.