Brandstifter verursachen 60 000 Euro Schaden in leerem Haus

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Pfeffelbach/Kusel Brandstifter haben in einem leerstehenden Haus in Pfeffelbach (Kreis Kusel) ein Feuer gelegt und einen Schaden von rund 60 000 Euro angerichtet. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

