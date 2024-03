Extremismus Brandanschlag-Prozess: Angeklagter wird aus U-Haft entlassen

Der Zeuge hatte am Dienstag zu einem zentralen Punkt der Anklage ausgesagt. Der 54-Jährige soll der Anklage zufolge wenige Stunden vor dem tödlichen Feuer angesichts damaliger rassistischer Ausschreitungen in Ostdeutschland gesagt haben: „Hier müsste auch mal so was brennen oder passieren.“ Das soll dann, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft, einen der Gesprächspartner, einen mittlerweile Verurteilten 52-Jährigen, beeinflusst und bestärkt haben, den Anschlag zu begehen.