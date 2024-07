Tödlicher Brandanschlag auf Asylbewerberheim „Der Tatverdacht war auf dünnem Eis platziert“ – Verteidigung fordert Freispruch im zweiten Yeboah-Prozess

Relativ sicher sei nur, dass sich sein Angeklagter mit dem verurteilten Täter und einem weiteren Bekannten am Abend vor dem Brandanschlag in einer Gaststätte befunden und viel Alkohol konsumiert habe, sagte der Anwalt. Was genau dort gesagt wurde, sei aber nicht nachgewiesen worden. „Der Tatverdacht war auf dünnem Eis platziert und dieses Eis ist jetzt eingebrochen“, sagte Anwalt Wolfgang Stahl nach der Verhandlung vor Journalisten.