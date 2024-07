Prozess Brandanschlag auf Asylheim: Anklage will Haft für Beihilfe

Im Beihilfe-Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim im Jahr 1991 in Saarlouis fordert die Bundesanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten. Der damals 22-Jährige habe mit seinen Worten den Täter am Abend vor der Tat dazu bestärkt. Dieser habe das Feuer gelegt, „um dem Angeklagten zu gefallen und sich in der Gruppe zu etablieren“, hieß es im Plädoyer.