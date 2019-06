Brand wütet in Lagerhalle: Millionenschaden

Bad Kreuznach Ein Feuer hat eine große Lagerhalle in Bad Kreuznach zerstört, einen Millionenschaden angerichtet und Dutzende Feuerwehrleute rund acht Stunden lang beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

Die Flammen brachen in der Nacht auf Mittwoch aus. Dabei kam es laut Polizei wahrscheinlich zur Explosion von gelagerten Gasflaschen. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Gebäude im Ortsteil Planig bereits lichterloh gebrannt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Um der Lage Herr zu werden, seien in der Spitze etwa 140 Brandbekämpfer aus mehreren Gemeinden vor Ort gewesen. Weil die umliegenden Hydranten nicht genug Wasser lieferten, hätten mehrere Einsatzfahrzeuge im Pendlerverkehr Löschwasser holen müssen.

In der riesigen Halle war laut Feuerwehr Material für den Messebau gelagert. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an der Halle und am Inventar auf rund 2,5 Millionen Euro. Warum die Flammen ausbrachen, war zunächst unklar. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gebe es derzeit nicht, teilte die Polizei mit. Ein Fachmann werde voraussichtlich im Laufe des Donnerstags den Brandort näher untersuchen.