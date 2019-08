Brand von 650 Heuballen: Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Friso Gentsch/Archivbild.

Saarlouis Ein Feuer hat am Donnerstagabend in Wallerfangen-Leidingen 650 Heuballen vernichtet. Die Ballen seien auf Feldern zum Abtransport aufeinander gestapelt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarlouis am Freitag.

